Политика

11:58 18.02.2020

МИД Украины призывает международное сообщество осудить атаку боевиков на позиции ООС на Донбассе

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МИД Украины призывает международное сообщество осудить атаку боевиков на позиции ООС на Донбассе

 

Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность в связи с атакой боевиков на позиции Вооруженных сил Украины вблизи линии разграничения на Донбассе во вторник утром.

"Очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече в Нормандском формате. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию", - написала спикер украинского МИД Екатерина Зеленко на странице в Твиттере во вторник.

В свою очередь представитель Украины в ЕС, посол Мыкола Точицкий отметил, что Евросоюзу сообщили об атаке боевиков на позиции ООС.

"Очередная российская циничная атака на Донбассе. Сегодня силы РФ и их доверенные лица начали наступление и тяжелые обстрелы позиций Украины с оружием, запрещенным Минскими договоренностями. 1 украинский военный убит, 4 ранены. Мы проинформировали ЕС об эскалации Россией и призвали партнеров к решительной реакции", - написал Точицкий на странице в Твиттере.

Как сообщалось, во вторник утром незаконные вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

"По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Начавшееся во вторник утром боестолкновение вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) закончилось, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил и сообщает о гибели одного, а также ранении четверых украинских военнослужащих.

"Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь", - говорится в обнародованном около 10.20 вторника на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук сообщении.

Теги: #оос #мид
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