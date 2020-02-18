Политика

10:54 18.02.2020

"Евросолидарность" требует заслушать в Раде министра обороны и начальника Генштаба из-за военной эскалации вблизи Золотого

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"Евросолидарность" требует заслушать в Раде министра обороны и начальника Генштаба из-за военной эскалации вблизи Золотого

Фракция "Европейская солидарность" требует заслушать в Верховной Раде министра обороны Украины Андрея Загороднюка, начальника Генерального штаба Руслана Хомчака в связи с обострением ситуации и активизации боевых действий на востоке Украины.

"Мы требуем, чтобы сегодня в Верховную раду были вызваны министр обороны Украины, начальник Генерального штаба и чтобы мы услышали, что происходит на фронте вблизи места разведения", - заявила сопредседатель фракции ЕС Ирина Геращенко на утреннем пленарном заседании во вторник.

Она задала риторический вопрос: как после такого обострения вблизи точек недавнего разведения сил и техники можно готовить новое разведение. "Как в этих условиях можно требовать еще разведения в Гнутово?", - спросила депутат.

В свою очередь лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин в своем выступлении с трибуны парламента подчеркнул: "То, что сегодня происходит в районе Золотого - это цена, которую мы платим за наши уступки, это цена за разведение".

По его словам, обострение на фронте это следствие уступок ради прошедшей в конце 2019г в Париже встречи лидеров "Нормандской четверки".

"Сколько ещё должно погибнуть людей, чтобы мы поняли, что каждая уступка это наша слабость? ... Пока Россия не прекратит стрелять и пока мы будем идти на уступки, смерти будут продолжаться,"- сказал Рахманин.

Теги: #геращенко #оос #евросолидарность #минобороны #голос #рахманин
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