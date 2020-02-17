Политика

16:43 17.02.2020

Нардеп от "Слуги народа" Безгин об идее Рабиновича отправить делегацию Рады на 9 мая в Москву: Можем его отправить в один конец

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Нардеп от "Слуги народа" Безгин об идее Рабиновича отправить делегацию Рады на 9 мая в Москву: Можем его отправить в один конец

 Народный депутат Виталий Безгин ("Слуга народа") назвал пренебрежением к Украине и ее воинам предложение нардепа из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде в Москве 9 мая.

"Комментарий будет коротким и это моя персональная позиция: можем его отправить в один конец в Москву", - заявил Безгин в понедельник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" на просьбу прокомментировать инициативу Рабиновича.

Он подчеркнул, что пока в стране идёт война, подобные действия - пренебрежение к Украине и ее военными, которые гибнут на Донбассе.

"Пока в стране идет война и есть оккупированные РФ наши территории, даже говорить о каких-то посещениях чего-то - это пренебрежение к Украине и к нашим воинам, которые погибают почти каждый день. Поэтому при желании пусть едет один со своими коллегами по фракции, а дальше пусть СБУ делает выводы", - добавил нардеп.

Теги: #рф #опзж #слуга_народа #рабинович #парад
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