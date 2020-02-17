В Раде инициируют обращение к парламентариям иностранных государств о продолжении санкций к РФ

Группа депутатов из фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос" инициируют обращение Верховной Рады к парламентам иностранных государств с призывом продолжать санкционное давление на Российскую Федерацию до полного прекращения вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Соответствующий проект постановления №3068 зарегистрирован на сайте украинского парламента.

"Верховная Рада обращается к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций с призывом осудить действия Российской Федерации, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права, усиливать политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных государственных границ", - говорится в проекте постановления.

Депутаты также призывают своих коллег из зарубежных парламентов продолжать политику непризнания аннексии Автономной Республики Крым и г.Севастополь, продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию как страну, которая грубо нарушает Устав Организации Объединенных Наций, Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года (Будапештский меморандум) и другие международные документы.

По мнению группы народных депутатов, парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи должны использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы против страны-агрессора для немедленного освобождения всех захваченных и незаконно удерживаемых Россией граждан Украины на оккупированных территориях Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областях и РФ.

Нардепы призывают парламентариев других стран "требовать от Российской Федерации отказаться от расширения агрессивных действий в черноморском регионе, практики перекрытия для торгового судоходства значительных районов акватории Черного и Азовского морей под предлогом военных учений, практики блокирования украинских портов с использованием гибридных методов, соблюдать все нормы и требования международного морского права".

Среди требований, на которых настаивают нардепы, - прекращение депортации гражданского населения временно оккупированных Крыма и Севастополя и перемещения граждан России на временно оккупированную территорию Украины, что приводит к изменению демографического состава Крыма.

Также депутаты призывают своих зарубежных коллег осудить незаконное строительство Российской Федерацией моста через Керченский пролив и использование его, как средства незаконного пересечения российско-украинской государственной границы. Парламентарии заявляют о необходимости требовать от РФ обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным организациям на временно оккупированные территории Украины для проведения постоянного мониторинга за ситуацией по соблюдению прав человека.

Так, нардепы просят парламентариев других стран "применять все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам оккупационной власти РФ, причастных к оккупационной политике на временно оккупированных территориях Украины и грубым нарушениям прав человека".