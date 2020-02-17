Экс-нардеп Острикова может стать замминистра финансов – декларация

Экс-народный депутат Татьяна Острикова может стать заместителем министра финансов, свидетельствует ее декларация на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Согласно документу, Острикова задекларировала жилой дом в Вышгороде площадью 280 кв. м. и несколько земельных участков, а также часы марок Chppard и Van Der bauwede, сумку Louis Vuitton, ювелирные украшения и антикварную икону.

В минувшем году Острикова получила 417,6 тыс. грн зарплаты в качестве зарплаты нардепа, по 350 тыс. грн как доходы от предпринимательства в юрфирме "Укрпо ЛТД" и ПАО "Евротерминал", 360 тыс. грн – в ООО "НРП", а также 304 тыс. грн как средства, полученные в связи с выполнением депутатских полномочий.

Помимо этого, Острикова задекларировала $75 тыс. и EUR5 тыс. наличными, а также 860 тыс. грн на банковском счету в "Альтбанке".