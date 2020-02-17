Политика

14:18 17.02.2020

В "Евросолидарности " хотят реакции руководства Рады и фракции "Слуга народа" на предложение об участии в параде 9 мая в Москве

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В "Евросолидарности " хотят реакции руководства Рады и фракции "Слуга народа" на предложение об участии в параде 9 мая в Москве

Народный депутат фракции "Европейская солидарность", председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе отмечает, что предложения по формированию украинской делегации для участия в праздновании Дня победы 9 мая в Москве являются возмутительными и руководство Верховной Рады должно жестко на это отреагировать.

Как сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность" в понедельник, в комментарии журналистам Климпуш-Цинцадзе назвала возмутительным предложение представителя парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" по формированию делегации от Украины, которая примет участие в параде по случаю 75-й годовщины победы над нацистами в День победы 9 мая в Москве.

Председатель комитета отметила, что на эти заявления отреагировала только сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко и представители фракции "Голос".

"Мне бы хотелось, чтобы была жесткая и непримиримая реакция на это руководства парламента", - отметила она.

Однако, по словам Климпуш-Цинцадзе, никаких комментариев со стороны фракции "Слуга народа" и руководства Верховной Рады так и не прозвучало.

Теги: #парад #рф #климпуш_цинцадзе #опзж
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