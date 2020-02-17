Нардеп Гнатенко: План совместного патрулирования на Донбассе поможет прекратить обстрелы

Совместный план патрулирования российско-украинской границы представителями Украины, РФ и самопровозглашенных "республик" поможет прекратить обстрелы и в перспективе достичь мира, считает народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Валерий Гнатенко.

"О формате совместного патрулирования границы мы говорим уже пять лет. Я как житель Донбасса считаю, что этот сценарий поможет установить мир", – сказал Гнатенко в прямом эфире телеканала ZIK.

"Сегодня мониторинговые группы ОБСЕ ежедневно дают сводку обстрелов. И ежедневно одна сторона говорит, что провокацию сделала неподконтрольная территория, другая – что обстрелы велись со стороны Украины. И именно совместное патрулирование покажет, кто же все-таки виноват в обстрелах. Патрулирование поможет прекратить огонь на линии разграничения", - добавил парламентарий.

По его словам, важно, чтобы патрулирование было именно четырехсторонним, с участием ОБСЕ. "Формат патрулирования однозначно должен быть четырехсторонним. То есть все стороны конфликта под контролем ОБСЕ. Только в таком формате можно определить, кто устраивает обстрелы. Ведь сегодня ОБСЕ очень часто не имеет доступа к некоторым локациям в зоне конфликта", – отметил политик.

Также Гнатенко подчеркнул, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступает за выполнение минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе.