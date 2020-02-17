Корниенко предложил усилить ответственность за оскорбление и клевету против военнослужащих

Ответственность за оскорбления и клевету в отношении украинских военнослужащих необходимо усилить, считает первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Прошла годовщина президентской кампании, и у нас сезон каких-то всплесков обсуждения тех процессов, которые были год назад - и проявляются в виде повышения градуса обсуждений в соцсетях, даже возвращения к такому явлению как язык ненависти. Звучат призывы, оскорбления, в том числе в адрес военнослужащих, и это делают люди связанные с бывшим верховным главнокомандующим. Это является недопустимым, и у нас есть предложение к обсуждению: усилить ответственность за клевету и оскорбление военнослужащих - вынести это отдельным пунктом", - заявил Корниенко в понедельник на заседании согласительного совета Верховной Рады.

Он отметил, что такая норма предусмотрена в отношении любого гражданина, однако высказался за выделение конкретного пункта о военнослужащих.

Ранее в субботу бывший волонтер и экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков отреагировал на инициативу действующего президента Владимира Зеленского о совместном патрулировании государственной границы на Донбассе украинскими военными, с боевиками и наблюдателями ОБСЕ постом в Facebook, в котором нелицеприятно выразился об украинских военных, поддержавших Зеленского на президентских выборах.

Пост вызвал резонанс, после чего Бирюков удалил его и пояснил, что не преследовал цель оскорбить ВСУ, а выразил личное мнение, связанное с соответствующей инициативой главы государства, "который пришел к власти, в том числе, благодаря голосованию военнослужащих".