В "Евросолидарности" назвали провокацией предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад в Москву

Предложение фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) направить делегацию украинских депутатов на парад 9 мая в Москву является провокацией, заявила народный депутат из фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко.

"Во время согласительного совета представитель ОПЗЖ устроил провокацию, предложив сформировать делегацию депутатов на "парад Победы" в Москву. Меня поразило то, что никто из руководства парламента на это не отреагировал. Никто", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, представитель ОПЗЖ Вадим Рабинович на согласительном совете руководителей фракций и групп парламента в понедельник в Киеве предложил Верховной Раде сформировать парламентскую делегацию для участия в параде в Москве.