Политика

12:21 17.02.2020

В Кремле называют абсолютно ложной информацию о поездке секретаря Совбеза РФ Патрушева в январе в Оман

1 мин читать
В Кремле называют абсолютно ложной информацию о поездке секретаря Совбеза РФ Патрушева в январе в Оман

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не был в январе в Омане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник Пескова попросили уточнить, был ли на самом деле Патрушев в Омане в январе этого года.

"Нет, не был. Это абсолютно ложная информация", - сказал Песков.

Ранее он назвал враньем информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский и Патрушев встречались в Омане.

Теги: #рф #песков #оман #патрушев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 17.02.2020
В "Евросолидарности" назвали провокацией предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад в Москву

В "Евросолидарности" назвали провокацией предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад в Москву

12:30 17.02.2020
В "Голосе" депутатам, желающим посетить парад в Москве, предложили остаться там

В "Голосе" депутатам, желающим посетить парад в Москве, предложили остаться там

12:13 17.02.2020
СБУ пресекла деятельность "ботофермы" в четырех областях Украины

СБУ пресекла деятельность "ботофермы" в четырех областях Украины

11:57 17.02.2020
Встреча в верхах в "нормандском формате" обсуждается, конкретных дат нет – Песков

Встреча в верхах в "нормандском формате" обсуждается, конкретных дат нет – Песков

11:55 17.02.2020
В ОПЗЖ предложили отправить делегацию Рады на парад в Москву 9 мая

В ОПЗЖ предложили отправить делегацию Рады на парад в Москву 9 мая

16:41 16.02.2020
Порошенко обсудил в Мюнхене с руководством ряда стран продолжение санкций против РФ, миссию ООН на Донбассе и вступление Украины в НАТО

Порошенко обсудил в Мюнхене с руководством ряда стран продолжение санкций против РФ, миссию ООН на Донбассе и вступление Украины в НАТО

16:06 16.02.2020
Задержанные ФСБ РФ в Азовском море украинские рыбаки являются жителями с.Райновка – нардеп Мельник

Задержанные ФСБ РФ в Азовском море украинские рыбаки являются жителями с.Райновка – нардеп Мельник

14:08 15.02.2020
Зеленский: более 200 украинцев удерживаются в ОРДЛО, более 100 украинцев и крымских татар – в Крыму и РФ

Зеленский: более 200 украинцев удерживаются в ОРДЛО, более 100 украинцев и крымских татар – в Крыму и РФ

12:59 15.02.2020
Необходимо разработать новую стратегию отношений с РФ - Макрон

Необходимо разработать новую стратегию отношений с РФ - Макрон

12:46 15.02.2020
Макрон полагает, что Россия продолжит попытки влиять на выборы во Франции и дестабилизировать западные демократии

Макрон полагает, что Россия продолжит попытки влиять на выборы во Франции и дестабилизировать западные демократии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первый этап административно-территориальной реформы в Украине будет завершен в последний день этого года - Шмыгаль

В "Евросолидарности" назвали провокацией предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад в Москву

В "Голосе" депутатам, желающим посетить парад в Москве, предложили остаться там

В ОПЗЖ предложили отправить делегацию Рады на парад в Москву 9 мая

Секретарь СНБО 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Иране для обсуждения проблемных вопросов расследования авиакатастрофы 8 января

ПОСЛЕДНЕЕ

Первый этап административно-территориальной реформы в Украине будет завершен в последний день этого года - Шмыгаль

Корниенко предложил усилить ответственность за оскорбление и клевету против военнослужащих

Первый вице-спикер Рады сообщил о финальном варианте законопроекта о референдуме

Войска США будут оставаться в Афганистане столько, сколько потребуется

Трампу не нужна война перед президентскими выборами, полагает Рухани

"Слуга народа" на съезде партии обновила состав Высшего совета

Секретарь СНБО 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Иране для обсуждения проблемных вопросов расследования авиакатастрофы 8 января

Страны-нарушители эмбарго на поставку оружия в Ливию не останутся безнаказанными - глава МИД ФРГ

В начале недели в Украину с запада придет потепление, во вторник на севере и западе пройдет небольшой дождь

Нардеп Гончаренко призвал жителей Кубани вспомнить о своей независимости

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА