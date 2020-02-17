В Кремле называют абсолютно ложной информацию о поездке секретаря Совбеза РФ Патрушева в январе в Оман

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не был в январе в Омане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник Пескова попросили уточнить, был ли на самом деле Патрушев в Омане в январе этого года.

"Нет, не был. Это абсолютно ложная информация", - сказал Песков.

Ранее он назвал враньем информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский и Патрушев встречались в Омане.