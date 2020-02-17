В ОПЗЖ предложили отправить делегацию Рады на парад в Москву 9 мая

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович предлагает сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде 9 мая в Москве.

"Приближается великая дата - 75-летие победы над фашизмом. Я убеждён, что Верховной Раде надо сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы в Москве", - заявил Рабинович на согласительном совете руководителей фракций и групп парламента в понедельник в Киеве.