Политика

08:19 17.02.2020

Войска США будут оставаться в Афганистане столько, сколько потребуется

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США не собираются в настоящее время выводить силы из Афганистана, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Генсек НАТО Столтенберг это уже сказал: никто не хочет в настоящий момент полного вывода американских и коалиционных сил (из Афганистана), мы останемся там столько, сколько потребуется, чтобы поддержать афганских партнеров", - сказал он в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, президент Афганистана Ашраф Гани готов попытаться мирно решить конфликт с движением "Талибан", и США ему в этом помогают.

"В любой момент мы можем принимать решения и вмешиваться в процесс", - сказал Эспер, отвечая на вопрос о том, как США и союзники планируют контролировать талибов и следить за тем, соблюдают ли они договоренности.

Теги: #сша #минобороны #афганистан #присутствие
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