Трампу не нужна война перед президентскими выборами, полагает Рухани

Президенту США Дональду Трампа не выгодно, чтобы его страна вступала в войну в преддверии президентских выборов 2020 года, поскольку участие США в вооруженном конфликте осложнит шансы Трампа на переизбрание, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Рухани.

"Мы выступаем против войны. Я думаю, американцы тоже не добиваются войны. Такие сигналы мы пока что получали, потому что американцы знают, что плохо для них. В частности, Трамп хочет добиться успехов на выборах... и он знает, что война сократит его шансы", - сказал Рухани в ходе телевизионной пресс-конференции.

Он также прокомментировал материал американской газеты The New York Times о том, что ОАЭ проводили секретные переговоры с Ираном с целью стабилизировать региональную ситуацию.

"Что касается того, вели ли или ведем ли мы переговоры с ОАЭ или нет, то насколько я помню, они никогда и не прерывались", - сказал Рухани, уточнив, что Тегаран и Абу Даби поддерживают диалог сразу на нескольких уровнях.

По словам президента, возможная война в регионе навредила бы Ирану, ОАЭ, Бахрейну, Катару, Кувейту и всем прочим странам. Поэтому, пояснил президент, не только ОАЭ, но и некоторые другие страны предостерегали США от развязывания войны.

Ранее на этой неделе The New York Times сообщала со ссылкой на неназванных представителей властей США и других западных стран, что в сентябре 2019 года представители ОАЭ и Ирана проводили в Абу-Даби секретные переговоры, целью которых была стабилизация региональной обстановки.

Однако встреча представителей ОАЭ и Ирана, прошедшая без уведомления Вашингтона, вызвала беспокойство США, тем более, как уточняет газета, правительство ОАЭ считалось крепким союзником США, придерживавшимся агрессивного подхода по отношению к Тегерану. В результате Совет безопасности США собрался на совещание для обсуждения этих событий.