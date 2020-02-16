"Слуга народа" на съезде партии обновила состав Высшего совета

Политическая партия "Слуга народа" на съезде в воскресенье обновила состав Высшего совета, сообщила пресс-служба политсилы в Фейсбуке.

"Партия "Слуга народа" обновила состав Высшего совета. На партийном съезде присутствовали восемь членов, каждый из которых будет отвечать за определенное направление", - говорится в сообщении.

В частности, за региональное развитие ответственен Артем Культенко, за партийное строительство - Александр Качура, за коммуникации и идеологию – Евгения Кравчук, за организационно-массовую работу – Сергей Кострийчук, за международную работу – Вадим Галайчук, по юридическим вопросам – Анатолий Остапенко, по работе с сообществами – Роман Грищук, а также за образование и развитие – Ольга Коваль.