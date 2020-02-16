В начале недели в Украину с запада придет потепление, во вторник на севере и западе пройдет небольшой дождь

В ближайшие сутки, 17 февраля, погоду Украины будет определять теплый воздух, который придет с запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Наиболее низкая температура ожидается в восточной части Украины: ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, в западных и северных областях от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла, на крайнем западе страны 12-15° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью около 0 °, днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 февраля самая высокая температура днем была 11,1 градусов тепла в 1974 году, самая низкая ночью - 21,8 градусов мороза в 1892 году.

Во вторник, 18 февраля, в западных, днем также местами в северных областях Украины ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории - без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе страны - до 5° тепла, днем 6-11°тепла, в Одесской области - до 14° тепла; в восточной части и Приазовье ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве 18 февраля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, 7-9°тепла.