Политика

11:08 16.02.2020

Порошенко и Чавушоглу обсудили ЗСТ, свободу судоходства в акватории Черного и Азовского морей и членство Украины в НАТО

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Порошенко и Чавушоглу обсудили ЗСТ, свободу судоходства в акватории Черного и Азовского морей и членство Украины в НАТО

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе Мюнхенской конференции по безопасности обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, свободу судоходства в акватории Черного и Азовского морей, освобождение украинских заложников, членство Украины в НАТО, зону свободной торговли между Украиной и Турцией и поддержку крымскотатарского телеканала ATR.

"Петр Порошенко выразил благодарность за твердую поддержку Украине со стороны Турции в борьбе за восстановление суверенитета, территориальной целостности нашего государства и в отпоре российской агрессии", – говорится в сообщении, на официальном сайте партии "Европейская солидарность".

Стороны обсудили ситуацию на временно оккупированных территориях Украины - Донбассе и в Крыму. Порошенко подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства в акватории Черного и Азовского морей.

Отдельное внимание было уделено работе по освобождению украинских заложников, в том числе и крымских татар.

Стороны отметили важность поддержки Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции, а также приоритетность работы над получением Плана действий относительно членства Украины в НАТО.

Также внимание было уделено укреплению украинско-турецкого партнерства и завершения работы над соглашением о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

Порошенко также обратил внимание на искусственные проблемы, которые возникли у крымскотатарского телеканала ATR. Собеседники обсудили пути поддержки телеканала.

Теги: #порошенко #турция
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