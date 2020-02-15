Зеленский считает, что проблемы человечества должны решать все его представители, а не только "избранные" страны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в настоящее время во всем мире есть запрос на обновление мировой архитектуры и новых лидеров, которые готовы бороться за жизнь каждого человека и комфортные условия для его развития.

"Сегодня у человечества есть запрос на новых сильных лидеров. Но я убежден, что в их понимании сильный лидер - не тот, кто с легкостью отправляет тысячи солдат на верную смерть, а тот, кто готов бороться и беречь жизни каждого человека. Создавать каждому комфортные условия для развития талантов и жизни в гармонии с окружающей средой", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Зеленский подчеркнул, что до президентства никогда не был политиком, не является мастером "туманных дипломатических формулировок или протокольных заявлений без конкретики". "Я всегда был человеком, который говорит то, о чем говорят люди на улицах. И сейчас я говорю то, о чем говорят люди на улицах во всех уголках нашей планеты. И голос этих людей должен быть услышанным мировыми лидерами в этом фешенебельном мюнхенском отеле. Потому что запрос на обновление мировой архитектуры – это не только желание влиятельных государств и правительств. Этого требуют миллиарды жителей планеты Земля", - убежден он.

Президент Украины указал, что экспертное сообщество признает хрупкость мирового порядка, но верит в его восстановление на основе либеральных идеалов. По его мнению, в таком случае принципы демократии не должны нарушаться при решении глобальных мировых вопросов.

"Невозможно построить новые мировые правила на фундаменте либеральных ценностей, если к строительству приглашены только избранные страны, имеющие ядерное оружие или определенный уровень экономического развития. Проблемы человечества должны решать все представители человечества. И это невозможно сделать, когда выше безопасности человека ставят геополитические амбиции и нежелание жертвовать собственными экономическими интересами. Время вспомнить, что континенты нашей планеты – это, прежде всего, не рынки сбыта и не зоны торговли. Это дом для 7,5 миллиардов людей", - заявил он.

Зеленский считает, что в современном мире нет "чужой" войны и "чужих" катастроф, что доказывает сбивание самолета МН17 и украинского "Боинга-737" в Тегеране, пожары в Австралии и распространение коронавируса, экологические катаклизмы, проблемы питьевой воды и киберугроз.

"И в этом мире не семь и не двадцать, а почти двести независимых государств. Они являются членами Организации Объединенных Наций. В этих государствах живут такие же люди, не лучше и не хуже других. И эти люди не могут быть зрителями, а по факту - заложниками геополитического театра, на арене которого несколько стран решают, кто из них главный", - указал он.

Зеленский убежден, что без прекращения огня на востоке Украины и возвращения Крыма невозможно починить поврежденную систему региональной безопасности в Европе. "Ее архитектура должна базироваться исключительно на нормах и принципах международного права, закрепленных в Уставе ООН, Хельсинкском заключительном акте и международных договорах", - подчеркнул он.