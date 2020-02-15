Политика

15:38 15.02.2020

Корниенко рассказал об идеологии "Слуги народа" – "украинском центризме"

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Корниенко рассказал об идеологии "Слуги народа" – "украинском центризме"

Идеологией пропрезидентской политической партии "Слуга народа" является "украинский центризм", заявил ее глава и первый заместитель руководителя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко.

"Мы можем стать той партией, которая будет свободна от идеологических суеверий прошлого. Если говорить о дефинициях, то это центризм. Мы центристы, но это не тот центризм, к которому все привыкли на протяжении всей истории Украины: когда ты не знаешь за что ты, то ты "центрист", - заявил Корниенко в субботу, выступая на съезде партии "Слуга народа".

По его словам, идеология партии характеризуется понятием, которое политсила планирует закрепить как "украинский центризм".

"Мы можем стать партией активного центризма, который мотивирован на всестороннее и безостановочное развитие Украины. Это центризм, который обеспечивает выполнение нашей программы. Это центризм, который отрицает политические крайности и радикализм, но это креативный центризм, это "украинский центризм". Мы предлагаем закрепить это деле на уровне устава, произвести определенные действия, чтобы ввести этот термин в современное политологическое пространство: украинский центризм как идеология партии "Слуга народа", - пояснил глава партии.

Корниенко считает, что любая идеология не должна быть для членов политической силы объектом поклонения, а только инструментарием для построения процветающего украинского государства.

"Мы - патриоты и даже националисты, когда речь идёт о защите границ нашего государства,.Но мы гуманисты, когда речь идёт о защите прав человека. Мы либертарианцы, когда открываем рынки: земли, спирта, янтаря с прозрачными правами для всех. Но мы государственники, когда речь идёт о соблюдении налоговой дисциплины. Мы либералы, когда защищаем собственность и экономическую свободу человека. И при этом мы социалисты, когда речь идет о защите и обеспечение пенсионеров, ветеранов - всех кому это необходимо. Для нас нет конечного пути, каждый раз мы выбираем тот, который поможет продвигаться к нашей цели - построения страны и общества состоятельных людей", - заявил Корниенко.

Он убеждён, что ни одна из идеологий прошлого - национализм, социализм, неолиберализм или коммунизм - не пронесли украинцам желаемого, а только боль и страдания. Именно поэтому они избрали, как сказал Корниенко, "третий путь".

Теги: #корниенко #слуга_народа
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