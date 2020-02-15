Президент Украины Владимир Зеленский призвал начать привлечение средств в Фонд восстановления Донбасса.

Выступая в субботу на Украинском ланче, проводимом Фондом Пичука в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявил, что впервые "этот Фонд администрируется Всемирным Банком, Офисом президента".

По словам Зеленского, у этого фонда будет "два окна: одно для международных партнеров и второе – для украинских инвесторов и доноров".

Главной задачей фонда, по его словам, будет "преодоление последствий войны".

15 февраля 2020 Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия (YES) проводят 4-й Украинский ланч в Мюнхене на тему "Украина, которая движется вперед", который организован по случаю Мюнхенской конференции по безопасности. Фонд и YES уже более 15 лет организуют площадки для обсуждения европейского будущего Украины и глобального контекста.