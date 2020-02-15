Зеленский: Украина сделает все для проведения следующего саммита в нормандском формате в апреле

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина будет делать всё, чтобы следующая встреча в Нормандском формате состоялась в апреле 2020 года, как это было согласовано на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.

"В целом хочу заверить: Украина и дальше будет делать всё, чтобы следующий саммит глав Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате состоялся в согласованные сроки, то есть в апреле 2020 года", - сказал он, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский указал, что ключевая задача сегодня – обеспечить неукоснительное выполнение достигнутых в Париже договоренностей. "Украина готова и работает над этим. Ежедневно шаг за шагом мы движемся на пути к миру. Но это дорога с двусторонним движением, и мы ждем шагов навстречу", - отметил он.