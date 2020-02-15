Зеленский: другой площадки, кроме Нормандского формата, который породил Минский процесс, сейчас не существует, он дает хоть какие-то результаты

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в настоящее время нет другой площадки для прекращения войны на Донбассе, кроме Нормандского формата и производного от него Минского процесса, и он дает хоть какие-то результаты.

"Действительно, другой площадки, чем Нормандский формат, который породил Минский процесс, не существует. Что в нем мне нравится? Он единственный, который даёт сейчас, пусть "мелкие" для кого-то, но результаты", - сказал он, отвечая на вопрос в рамках дискуссии на одной из панелей Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.