Зеленский: без Украины нельзя обсуждать какие-либо планы по прекращению войны и возврату территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что без Украины нельзя обсуждать какие-либо планы по прекращению войны на Донбассе и возврату оккупированных территорий.

"Я всегда немного обижался, несмотря на объем помощи тех или иных стран нам в этой ситуации, и в экономической ситуации, и в реформировании страны, когда об Украине начинают говорить, решать вопросы где-то там за спиной у нас. Это как с этим планом, о котором вы сказали с самого начала, и как я нему отношусь. Новый план, в Мюнхене нашли новый план, как урегулировать войну на востоке Украины. А мы? Это же у нас война. Просто хочу напомнить, что можно спросить нас", - сказал он, отвечая на вопрос в рамках дискуссии на одной из панелей Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Зеленский подчеркнул, что главным приоритетом является "наша независимость, наша политика, независимая страна, и наше видение урегулирования этой ситуации".

Как сообщалось, накануне доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона", подготовленный группой европейских, российских и украинских экспертов был снят с сайта Мюнхенской конференции.

В МИД Украины заявили, что тезисы этого документа не соответствуют официальной позиции Украинского государства.

Данный документ был подготовлен неправительственной организацией Euro-Atlantic Security Leadership Group. "Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства", - пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, министерство обращает внимание на то, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности также не признает этот материал официальным документом конференции, а текст документа был удален с ее официального сайта.