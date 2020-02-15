Зеленский об истории с блокированием военной помощи США: нужно было тактически выиграть без ухудшения отношений

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что узнав о блокировании военной помощи США, понимал, насколько важно "выиграть в этой истории" без ухудшения наших отношений с США.

"Нам нужна была эта помощь, нам нужно было тактически выиграть в этой истории без ухудшения наших отношений с США. Потому что тактически я думаю об Украине. Всегда. И честно вам скажу, отвечаю иногда не так, как я хочу, а так как нужно Украине. Потому что мое тело, мой мозг, мои глаза принадлежат украинскому народу", - сказал Зеленский в ходе выступления на 56-й Мюнхенской конференции, отвечая на вопрос о том, какие у него были мысли относительно блокировки военной помощи США.