Политика

14:04 15.02.2020

Страны защищают не документы, а армия, ядерное оружия и НАТО – Зеленский о Будапештском меморандуме

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "никакие меморандумы и документы" не защищают Украину.

Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский сказал, что "защитником суверенитета и территориальной целостности являются сильная армия, ядерное оружие и НАТО".

"Я не верю в любые бумаги. Я хочу сказать и другим странам – нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует. 21 столетие – право сильного", - сказал он, отвечая на вопрос о значении Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины, подписанного в 1994 году.

Он также заявил, что для восстановления целостности Украины "Россия должна захотеть отдать нам нашу землю".

Теги: #зеленский #будапештский_меморандум
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