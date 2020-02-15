"Слуга народа" обновила высший совет партии

Участники третьего этапа съезда партии "Слуга народа" увеличили количественный состав руководящего органа политической силы с пяти до восьми человек и переизбрали его состав.

В высший совет партии избраны семь народных депутатов - замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, нардепы Александр Качура, Анатолий Остапенко, Артем Культенко, Ольга Коваль, Роман Грищук и Вадим Галайчук.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", съезд также принял новую редакцию устава политсилы.