Политика

13:13 15.02.2020

Зеленский: не совсем корректно говорить "война в Украине", это – война в Европе

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Зеленский: не совсем корректно говорить "война в Украине", это – война в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что война на Донбассе является вопросом общеевропейского значения.

"Я хочу обратить внимание, что не совсем корректно говорить "война в Украине". Это – война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая война, - шесть лет", - сказал он, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский указал, что Украина, как никто другой, стремится прекратить эту войну. "И мы будем счастливы, когда упоминания об Украине как зоне опасности вообще исчезнут с международных докладов. Но это должно произойти только тогда, когда на Донбассе воцарится прочный мир и Украина возобновит свою территориальную целостность в рамках международно-признанных границ", - отметил он.

Теги: #мюнхен #зеленский #конференция
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