Политика

12:59 15.02.2020

Необходимо разработать новую стратегию отношений с РФ - Макрон

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Необходимо разработать новую стратегию отношений с РФ - Макрон

Необходимо разработать новую стратегию отношений с Россией и установить стратегический диалог, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

"Санкции не принесли ничего позитивного. И конечно, много будет меняться. Мы не будем ждать, пока Россия обратится к нам. Я просто хотел сказать, что нам необходимо разработать новую стратегию и быть более решительными, более напористыми... Мы не должны отходить от своих позиций, но при этом необходимо установить стратегический диалог. Ситуация, которая существует сегодня - это самое страшное: мы не разговариваем друг с другом, конфликты повсеместно возникают" - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Макрон добавил, что несколько лет встречи в нормандском формате не происходили, но теперь лидеры готовы проводить встречи снова.

"Более трёх лет не было никаких встреч в нормандском формате. Мы хотим опять начать встречаться", - добавил он.

При этом Макрон заявил, что Россия является постоянным членом Совбеза, и поэтому Россию нельзя "постоянно блокировать и игнорировать".

Кроме того, он сказал, что не думает, что Россия "будет использовать в своих целях противоречия, которые существуют между нами".

"Я сказал, что я не против России и не за Россию. Я за Европу. Если мы посмотрим на географическую карту, мы увидим, что мы очень близки друг к другу, и нам необходимо выстроить отношения, основанные на доверии, предложить стратегические опции", - резюмировал французский президент.

Теги: #рф #санкции #макрон
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