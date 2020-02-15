Политика

11:51 15.02.2020

США выделят до $1 млрд на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов – Помпео

1 мин читать
США выделят до $1 млрд на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов – Помпео

США решили выделить до $1 млрд на финансирование проектов в ЕС, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов, заявил в субботу глава госдепа Майк Помпео.

"Мы решили выделить до $1 млрд на проекты в рамках Инициативы трех морей", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности, говоря о мерах, которые помогут снизить энергозависимость Европы от РФ.

В свою очередь, представитель госдепа Морган Ортагус пояснила в твиттере, что эти средства помогут обеспечить "суверенитет, процветание и энергетическую независимость наших европейских друзей".

Кроме того, как сообщалось, Помпео в ходе своего выступления призвал не верить заверениям РФ о том, что газопровод "Северный поток 2" - чисто экономический проект.

Инициатива трех морей объединяет ряд стран Центральной и Восточной Европы. Страны-участницы имеют выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям.

Теги: #финпомощь #сша #энергоресурсы #помпео #европа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:38 15.02.2020
Помпео отметил роль США и союзников в укреплении восточного фланга НАТО со времен холодной войны

Помпео отметил роль США и союзников в укреплении восточного фланга НАТО со времен холодной войны

10:37 15.02.2020
США решили вернуть на родину сограждан, блокированных на лайнере в Японии из-за коронавируса

США решили вернуть на родину сограждан, блокированных на лайнере в Японии из-за коронавируса

06:01 15.02.2020
Иран и США стояли на пороге войны в результате ликвидации Соединенными Штатами иранского военачальника - глава иранского МИД

Иран и США стояли на пороге войны в результате ликвидации Соединенными Штатами иранского военачальника - глава иранского МИД

01:50 15.02.2020
Ликвидация иранского военачальника Сулеймани стала ответом на его прошлые атаки на американцев - Белый дом

Ликвидация иранского военачальника Сулеймани стала ответом на его прошлые атаки на американцев - Белый дом

23:45 14.02.2020
SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии из 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии из 60 интернет-спутников Starlink

23:09 14.02.2020
NASA перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС на 15 февраля

NASA перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС на 15 февраля

22:04 14.02.2020
США и афганские талибы достигли соглашения о перемирии – СМИ

США и афганские талибы достигли соглашения о перемирии – СМИ

17:06 14.02.2020
Сенаторы США от разных партий выражают двухпартийную поддержку Украине

Сенаторы США от разных партий выражают двухпартийную поддержку Украине

17:03 14.02.2020
Зеленский обсудил с сенаторами США ход антикоррупционных реформ и деолигархизацию в Украине

Зеленский обсудил с сенаторами США ход антикоррупционных реформ и деолигархизацию в Украине

14:10 14.02.2020
В руководстве РФ намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоресурсы, утверждает Лукашенко

В руководстве РФ намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоресурсы, утверждает Лукашенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Слуга народа" планирует обновить совет партии - Корниенко

Зеленский отметил "дружеские отношения" Украины и МВФ после встречи с директором-распорядителем Фонда в Мюнхене

Порошенко в Мюнхене: Международная поддержка Украины - это кропотливая работа, и мы активно работаем со всеми международными партнерами

Мы продолжим разговор в "нормандском формате" во время встречи в Берлине - глава МИД Германии

Представители "нормандской четверки" попытаются в Мюнхене подготовить базу для нового саммита - глава МИД ФРГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Общественный хаб появился у партии "Слуга народа"

"Слуга народа" планирует обновить совет партии - Корниенко

Зеленский отметил "дружеские отношения" Украины и МВФ после встречи с директором-распорядителем Фонда в Мюнхене

Порошенко в Мюнхене: Международная поддержка Украины - это кропотливая работа, и мы активно работаем со всеми международными партнерами

Мы продолжим разговор в "нормандском формате" во время встречи в Берлине - глава МИД Германии

Представители "нормандской четверки" попытаются в Мюнхене подготовить базу для нового саммита - глава МИД ФРГ

Тезисы документа, снятого с сайта Мюнхенской конференции, не отражают официальную позицию Украины - МИД

Американские дипломаты и эксперты считают: часть озвученных в Мюнхене предложений по безопасности для Украины повторяют месседжи Кремля

ЦИК зарегистрировала в 179 округе кандидата-двойника Юлии Светличной - КИУ

На Мюнхенской конференции по безопасности распространен доклад о путях разрешения украинско-российского кризиса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА