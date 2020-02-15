Помпео отметил роль США и союзников в укреплении восточного фланга НАТО со времен холодной войны

США вместе с союзниками осуществили наиболее значительное усиление восточного фланга НАТО со времён холодной войны, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"США вместе с нашими союзниками осуществили наиболее значительное усиление восточного фланга НАТО со времён холодной войны", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Кроме того, в своей речи Помпео рассказал о поездке в Украину, в частности о визите в военный госпиталь где он встретился с украинскими бойцами.

"Буквально 15 дней тому назад я был в Киеве, в Украине, посетил госпиталь, где проходят лечение украинские военнослужащие, получившие ранение в результате российской агрессии. Там был один молодой храбрый боец, он был тяжело ранен. Мы с ним беседовали в течение нескольких минут, и переводчик мне сказал, что он был капитаном. Я тоже вспомнил, что был капитаном. И мы уже собирались уйти, и вдруг он взял свою форму и оторвал нашивку своей части и подарил мне ее как сувенир. И я понял в этот момент, это напомнило мне, что ради суверенитета стоит бороться, бороться вместе", - рассказал он.

Также он отметил, что США предложили выделить до миллиарда долларов для финансирования "Инициативы трёх морей".

"Через нашу финансовую корпорацию по международному развитию мы предлагаем выделить до миллиарда долларов для финансирования "Инициативы трёх морей" в центрально-восточной Европе с тем, чтобы стимулировать инвестиции частного сектора в энергетической сектор для защиты демократии и по всему миру", - добавил Помпео.

"Инициатива трёх морей" также известная как "Триморье", представляет собой объединение двенадцати государств Европейского союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Территория стран-участниц имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям. Целью организации является налаживание регионального диалога по различным вопросам, затрагивающим государства-члены.