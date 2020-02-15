"Слуга народа" планирует обновить совет партии - Корниенко

Третий этап съезда партии "Слуга народа" обновит состав совета партии, заявил глава этой политической силы и первый заместитель руководителя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко.

"У нас есть руководящий орган - высший совет партии и, как глава партии, я собираюсь съезду предложить обновить его состав, чтобы мы далее работали более расширенной командой", - сказал Корниенко журналистам в субботу в Киеве.

По его словам, большинство кандидатов в совет являются депутатами.

Корниенко также отметил, что съезд должен утвердить новую редакцию устава партии, что важно в свете предстоящих местных выборов для формирования региональных организаций и местных ячеек политической силы.

"Мы на местных выборах хотим предотвратить появление юридической грязи и спама, которые были на парламентских выборах ... Есть подозрение, что на местных выборах будут появляться клоны не только кандидатов, но и партий", - сказал глава партии "Слуга народа".

По словам Корниенко, чтобы избежать подобных ситуаций, над уставом тщательно работали юристы. "Он (устав - ИФ) юридически выверен и юридически грамотный", - отметил глава партии.

Корниенко также рассказал, что съезд продолжит дискуссию об идеологии партии, после чего её обсудят "уже внутри партии, в регионах".

В свою очередь заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала журналистам, что её фамилия есть в списке кандидатов в Совет партии и она надеется, что делегаты съезда её изберут в руководящий орган политической силы.

Как сообщалось, в субботу в Киеве проходит третий этап съезда партии "Слуга народа".