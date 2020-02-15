Политика

11:04 15.02.2020

Зеленский отметил "дружеские отношения" Украины и МВФ после встречи с директором-распорядителем Фонда в Мюнхене

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Зеленский отметил "дружеские отношения" Украины и МВФ после встречи с директором-распорядителем Фонда в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Это уже вторые переговоры Главы государства с главой МВФ в этом году", - отметила пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. "В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках", - говорится в пресс-релизе.

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения – дружеские", - сказал Зеленский.

Теги: #мюнхен #зеленский #конференция #мвф
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