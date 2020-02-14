Политика

17:30 14.02.2020

Американские дипломаты и эксперты считают: часть озвученных в Мюнхене предложений по безопасности для Украины повторяют месседжи Кремля

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Американские дипломаты и эксперты считают: часть озвученных в Мюнхене предложений по безопасности для Украины повторяют месседжи Кремля

 Доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона", подготовленный группой европейских, российских и украинских экспертов, более недоступен на сайте Мюнхенской конференции, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Документ содержал предложения по разрешению украинско-российского конфликта и позднее был подвергнут критике со стороны экспертов Атлантического Совета, назвавших его представляющим "российскую точку зрения".

Группа американских дипломатов и экспертов отмечают, что некоторые из шагов, предложенных в плане по достижению безопасности в Украине, представленном перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, резонируют с идеями, выдвигаемыми российской стороной.

"Большинство из 12 рекомендаций от группы лидеров Евроатлантической безопасности - если будут добросовестно имплементированы всеми сторонами - являются конструктивными и могут служить в качестве мер по укреплению доверия и облегчить сложности, страдания, которым подвергается население в и возле оккупированного Донбасса. Некоторые являются проблематичными; особенно два повторяют предложения Кремля о переговорах или темы дезинформации", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте Atlantic Council.

Как отмечается, обнародованный документ описывает разрешение проблемы в "дружественных Кремлю терминах, возможно, чтобы убедить членов российской элиты подписать".

Это заявление подписали, в частности, Ян Бжезинский, Майкл Карпентер, Эдвард Лукас, послы Джон Хербст, Стивен Пайфер, Уильям Тейлор, Мари Йованович, Александр Вершбоу.

"Подписавшиеся идентифицируют проблему в самом первом их предложении: "Конфликт в и вокруг Украины". Это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения. "Конфликт в и вокруг Украины" начался, когда российские войска в российских формах, но действующие без опознавательных знаков, захватили украинский полуостров Крым и Москва "аннексировала" его", - подчеркивают американские дипломаты и эксперты.

Подчеркивается, что без кремлевского руководства, финансирования, оружия, включая тяжелое вооружение, амуниции и, в некоторых случаях, регулярных подразделений российской армии, "конфликта в и вокруг Украины" не существовало бы.

"Короче говоря, проблема, которую надо решить - это агрессия Москвы в Украине - при помощи восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, начиная с Донбасса. В более широком смысле проблема заключается в том, чтобы убедить Москву, что у нее нет права диктовать политику своих соседей", - отмечается в заявлении.

Говорится, что некоторые рекомендации, высказанные в Мюнхене, "могут создать среду, в которой западным политикам будет проще ослабить наказания, которые помогали разрушить амбиции Кремля в Украине. "Сами по себе рекомендации не приведут к урегулированию на Донбассе или безопасной Европе", - резюмируют авторы заявления.

"Проблематичными" называют рекомендации под пунктами семь, восемь, одиннадцать и двенадцать. В частности, как отмечается, восьмая рекомендация "подхватывает дружественную Кремлю идею, частичного ослабления санкций" в обмен на частичную имплементацию Минских соглашений, игнорируя то, что наиважнейшим элементом Минских соглашений является прекращение огня.

"Рекомендация двенадцать, которая призывает к "новому общенациональному диалогу об идентичности", является вызывающим сомнения вмешательством во внутренние дела Украины. Это отражает мем Москвы о разделенной Украине, что привело к гражданской войне на Донбассе... (Это – ИФ) является удивительным в его неуважении к нации, в которую Россия вторглась", - говорится в документе.

Теги: #мюнхен #украина #доклад #конференция
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