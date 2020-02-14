Политика

17:03 14.02.2020

Зеленский обсудил с сенаторами США ход антикоррупционных реформ и деолигархизацию в Украине

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Зеленский обсудил с сенаторами США ход антикоррупционных реформ и деолигархизацию в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сенаторами США Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо и Кристофером Мерфи ход реформ в Украине и сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

"У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы делаем многое для преодоления коррупции, перезапускаем правоохранительную систему, принимаем для этого много законопроектов", - сообщил Зеленский во время встречи, передает пресс-служба президента.

"Мы боремся с монополиями, теперь приватизация происходит по открытому конкурсу. И это тоже будет способствовать борьбе с коррупцией в нашем государстве", - добавил он, рассказывая о принятии законов, содействующих деолигархизации страны. Президент уточнил, что на данный момент в Украине готовятся к приватизации более полутысячи государственных предприятий.

Зеленский подчеркнул, что его цель – изменить имидж Украины в мире.

"Мы хотим, чтобы, говоря об Украине, люди думали не о коррупции, а о том, какая у нас замечательная страна с хорошими людьми и привлекательным инвестиционным климатом. …Мы боремся с монополиями, теперь приватизация происходит по открытому конкурсу. И это тоже будет способствовать борьбе с коррупцией в нашем государстве ", - рассказал он.

Президент также выразил благодарность сенаторам за поддержку Украины в её борьбе за территориальную целостность.

"Хочу поблагодарить вас за двухпартийную поддержку. Мы знаем, что представители обеих партий США поддерживают Украину - наш суверенитет, территориальную целостность и помогают нам не просто на словах", - подчеркнул он.

Сенаторы в свою очередь подтвердили, что видят положительные изменения в Украине, и США готовы продолжать поддержку страны на пути этих изменений.

Теги: #сша #зеленский #сенаторы
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