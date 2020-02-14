Политика

15:26 14.02.2020

На Мюнхенской конференции по безопасности распространен доклад о путях разрешения украинско-российского кризиса

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На Мюнхенской конференции по безопасности распространен доклад о путях разрешения украинско-российского кризиса

Группа европейских, российских и украинских экспертов разработала предложения по разрешению украинско-российского конфликта.

Документ, подготовленный с участием организатора Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, экспертами Европейской Сети Лидерства, Российским Советом по международной политике и Инициативе по ядерной угрозе, опубликован на сайте конференции.

Среди 12 шагов, которые эксперты предлагают реализовать для разрешения конфликта - восстановление работы Совместного центра по контролю и координации по вопросам прекращения огня на Донбассе; создать в рамках "Нормандского формата" группу по диалогу в военной сфере; разработку новых мер доверия и повышение уровня безопасности для населения в районе КПВВ (контрольных пунктов въезда-выезда); решение проблемы без вести пропавших и начало процесса разминирования.

Кроме того, предложения включают разработку плана реконструкции Донбасса с участием Европейского Союза и России, подготовку предложений по одновременному внедрению в Украине норм свободной торговли с Россией и ЕС, разработку механизма изменения санкций против России в зависимости от прогресса в выполнении Минских соглашений, работу по деактивации источников радиологического заражения на Донбассе.

Среди политических шагов – новый диалог между Евро-атлантическим странами по вопросам взаимной безопасности, определение приоритетных сфер сотрудничества России и ЕС, запуск в Украине инклюзивного национального диалога, в котором должны принять участие лидеры мнений и международно признанные эксперты. Диалог, по мнению авторов предложений, должен затронуть темы истории, языка, идентичности и нацменьшинств.

В подготовке предложений с украинской стороны приняли участие Александр Чалый, Алексей Семений и Василий Филипчук, среди других авторов - бывший заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг, директор Совета по международным отношениям России Андрей Кортунов.

Теги: #мюнхен #рф #украина #конференция
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