Политика

15:02 14.02.2020

Зеленский и Путин обсудили подготовку к "Нормандскому саммиту", процесс освобождения удерживаемых украинцев и активизацию работы ТКГ

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Зеленский и Путин обсудили подготовку к "Нормандскому саммиту", процесс освобождения удерживаемых украинцев и активизацию работы ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе телефонного розговора обсудили процесс освобождения удерживаемых на территории ОРДЛО, Крыма и России граждан Украины, также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".

"Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу.

Отмечается, что стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

Кроме того, стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, и подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".

Теги: #нормандский_формат #зеленский #путин
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