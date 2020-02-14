Лукашенко: Если из РФ не будет поставлена нефть в нужных объемах, Беларусь начнет отбор из транзитной трубы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит в республику утвержденный балансом объем нефти.

"Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение на 24 млн тонн в год, в январе поставлено всего 500 тыс. тонн - 1,5 млн тонн недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы", - заявил Лукашенко в пятницу.

Его цитирует госагентство БелТА.