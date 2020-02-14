В руководстве РФ намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоресурсы, утверждает Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители.

"В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК. Президента цитирует госагентство БелТА.

"Ничего лишнего не требуем (от России - ИФ). Но нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России", - продолжил глава государства.

По словам Лукашенко, в экономическом плане на Белоруссию в России начинают давить с разных сторон. Даже запрещают показывать продукцию на выставках, отметил глава государства. "Уже говорят: вступайте в Россию, тогда мы вам поставим запчасти, тогда будут другие цены на нефть и газ. А будут ли еще? Вот в чем вопрос. А не в том, что я не договороспособен", - заметил Лукашенко.

Он также прокомментировал конспирологические теории о том, что президент России Владимир Путин хочет задержаться у власти за счет присоединения Белоруссии. "Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может. Но я пошутил - в каждой шутке есть доля шутки: единое государство возможно - если Россия вступит в состав Беларуси, если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства. Не обязательно Лукашенко. Может, ваш руководитель. А лучше всего Наталья Ивановна Кочанова (спикер верхней палаты белорусского парламента - ИФ) - первая женщина, но надежная будет. Почему мы можем туда вступить, а они нет? И если бы россиянам мы эту альтернативу предложили, они бы могли и не отказаться", - сказал глава государства.

Вместе с тем президент отметил, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

"Вот вы не антироссийские люди, а нормальные белорусы, любящие, уважающие россиян. Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, - 120% скажут "нет". И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: "Ни в коем случае не входите в состав России". Но кому-то там хочется, чтобы была одна страна - тогда будут единые цены", - заявил Лукашенко.

Как пишет близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого", Лукашенко, в частности, отметил, что "они понимают интеграцию как поглощение Беларуси". "Это не интеграция! Это инкорпорация! На это я никогда не пойду", - сказал он.

"Помните - ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня - думайте как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом - я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой", - добавил глава государства.