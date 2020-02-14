Политика

12:19 14.02.2020

Песков назвал классическим примером fake news сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане

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Песков назвал классическим примером fake news сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане

Информация о встрече секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского в Омане является враньем и классическим примером fake news, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это по-русски называется вранье, а по-английски это называется fake news", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

По словам пресс-секретаря президента России, "это абсолютно классический пример fake news".

Отвечая на вопрос о том, для чего, по его мнению, была распространена подобная информация, Песков предположил, что за этим стоит провокация или жажда наживы.

Теги: #схемы #рф #зеленский #песков #оман
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