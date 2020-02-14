Политика

10:45 14.02.2020

НАПК начало проверку по невнесению Зеленским в свою декларацию расходы на поездку в Оман

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НАПК начало проверку по невнесению Зеленским в свою декларацию расходы на поездку в Оман

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку по поводу невнесения президентом Украины Владимиром Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман в начале года, сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, ссылаясь на ответ Нацагентства на его депутатское обращение.

"Национальное агентство на основании пункта 1 части первой статьи 12 закона Украины "О предотвращении коррупции" направило запросы в соответствующие органы с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля своевременности предоставления уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии президентом Украины Зеленским В.А.", - говорится в ответе НАПК Гончаренко, который он опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Согласно документу, после обработки запрошенных документов Нацагентство, "при наличии оснований будут приняты меры, предусмотренные законом Украины "О предотвращении коррупции".

От себя же Гончаренко дописал в соответствующем посте следующий комментарий: "НАПК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман. Ранее (ныне экс-глава Офиса президента Андрей – ИФ-У) Богдан сообщил, что эта поездка была неофициальной и не представляла собой государственный визит. Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился. Что ж будем ждать новостей".

Теги: #зеленский #гончаренко #напк #декларация #оман
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