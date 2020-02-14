Политика

09:52 14.02.2020

Трамп и Блумберг обругали друг друга за неудачи в бизнесе и политике

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Трамп и Блумберг обругали друг друга за неудачи в бизнесе и политике

 Президент США Дональд Трамп в четверг обвинил участника президентской гонки в США демократа Майкла Блумберга в том, что тот не может конкурировать с профессиональными политиками.

"Мини-Майк Блумберг - лузер, у которого есть деньги, но он не может вести дебаты... Он напоминает мне уменьшенную копию Джеба "энергосберегающего" Буша, но у Джеба больше политических навыков и он лучше относился к чернокожему населению", - написал Трамп в Twitter.

Трамп назвал Блумберга "163-сантиметровой массой безжизненной энергии, который не хочет быть на дебатах с профессиональными политиками". Именно намекая на низкий рост Блумберга, Трамп часто называет его "Мини-Майком".

К одному из сообщений Трамп прикрепил публикацию директора по медиа Белого дома Дэна Скавино с изображением. На картинке изображен Трамп, перерезающий красную ленточку, и Блумберг, вдвое ниже ростом Трампа в мешковатом костюме.

СМИ полагают, что Трамп, упомянув 163 см (5 футов 4 дюйма) занизил реальный рост Блумберга, который составляет 173 см (5 футов 8 дюймов). Рост самого Трампа - 190 см.

Джеб Буш - брат Джорджа Буша-младшего, республиканец. Он участвовал в президентской гонке в 2016 году, однако выбыл из нее после того, как он опубликовал на своем сайте переписку с избирателями, не скрыв их личные данные.

Блумберг в ответ на сообщение Трампа написал в Twitter, что "у него есть все инструменты и ресурсы", чтобы обойти Трампа в выборах.

"Дональд Трамп, у нас много общих знакомых в Нью-Йорке. За твоей спиной они смеются и называют сумасшедшим ярмарочным шутом. Они знают, что ты унаследовал целое состояние, и разбазарил его глупыми сделками и некомпетентностью", - написал Блумберг.

Отец Дональда Трампа был предпринимателем-девелопером и оставил своим детям большое наследство.

Затем Блумберг разместил в Twitter GIF-изображение с кадрами из фильма "Гладиатор" и цитатой "Время чествовать себя скоро закончится".

Трамп обрушился с критикой на Блумберга вскоре после того, как телеканал CNBC сообщил, что Блумберг платит влиятельным пользователям Instagram, чтобы те делали публикации про него.

По сообщениям некоторых американских СМИ, Трамп и Блумберг прежде были друзьями. Однако другие СМИ уверяют, что они были просто знакомы.

Теги: #сша #трамп #выборы
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