Сенат США принял резолюцию, призывающую Трампа не проводить операции против Ирана без разрешения Конгресса

Члены сената США в четверг одобрили резолюцию, цель которой - обязать президента страны Дональда Трампа проводить дальнейшие военные операции против Ирана только с разрешения Конгресса.

По сообщению СМИ, за резолюцию проголосовали 55 сенаторов, против - 45. Таким образом, документ получил поддержку не только сенаторов-демократов, но и части их республиканских коллег.

Сторонники резолюции в Сенате заверяют, что их цель - не связать руки Трампу на мировой арене, а лишь прочнее закрепить за Конгрессом право решать, с кем США должны вести войну.

Голосование, тем не менее, носит скорее символический характер, так как Трамп обещал наложить на резолюцию вето. Чтобы преодолеть эту преграду, необходима поддержка двух третей сенаторов, однако в данном случае ее нет.

Вопрос о том, кто должен принимать решения о боевых операциях против Ирана, стал особенно актуален после того, как в начале января 2020 года в ходе американской спецоперации в Ираке был убит командующий иранскими спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани. Решение о проведении операции принимал лично президент США, без консультаций с Конгрессом.