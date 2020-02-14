Ермак о расследовании "Схем" по визиту Зеленского в Оман: "Это все ложь!"

Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал расследование программы "Схемы: коррупция в деталях", по визиту президента Владимира Зеленского в Оман.

"Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"? Мы стремимся к диалогу и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего. Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", - написал Ермак на своей странице в Фейсбуке.

Он добавил, что власти готовы отвечать на любые вопросы, готовы к общению с журналистами. "Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях".

Глава ОП указал, что любой может выпустить сюжет о ком-то, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипуляционные фразы под драматическую музыку. "Является ли это приемлемым, является ли это журналистикой, является ли это профессиональной работой? Любой человек с навыками критического мышления скажет, что нет", - считает он.

При этом Ермак подчеркнул позицию Офиса президента о том, что свобода слова является одним из основных приоритетов, и власть готова к конструктивной критике, подкрепленной фактами.

В расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Украинской службы "Радио Свобода" и телеканала "UA:Перший"), которое вышло 13 февраля, утверждается, что чартерный самолет, на котором президент Украины Владимир Зеленский 8 января срочно возвращался из столицы Омана Маската в Киев, якобы ранее прилетел в Оман из Москвы, согласно "информации из публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов".

"Именно на его борту, по данным источника "Схем", 8 января около часа ночи в Оман из Москвы прилетел российский государственный деятель Николай Патрушев (секретарь Совета безопасности России – ИФ). Подтверждение этой информации журналистам удалось получить и с помощью другого, не связанного источника в базе данных о пересечении границы Российской Федерации", - говорится в журналистском материале.

Также "Схемы" приводят комментарий Офиса президента, в котором говорится, что "президент Украины Владимир Зеленский не знаком, никогда не общался по телефону, не встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым".

Как сообщалось, 5 января Офис президента Украины сообщил, что Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства, и в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне.

5 января Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана. 6 января в ходе встречи с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршидом Зеленский обсудил активизацию инвестиционного сотрудничества между странами.

Утром 8 января Офис президента сообщил, что Зеленский прервал свой визит в Оман и срочно возвращается в Украину в связи с крушением украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Ночью 9 января президент в своем Офисе проводил рабочее совещание по вопросам катастрофы украинского самолета в Тегеране.