Политика

23:54 13.02.2020

В Мюнхене открывается конференция по безопасности с участием генсека НАТО, главы Facebook и директора ВОЗ

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Более 500 высокопоставленных политиков со всего мира соберутся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается в пятницу, 14 февраля и продлится до воскресенья.

В числе подтвержденных участников форума - генсек НАТО Йенс Столтенберг, генсек Интерпола Юрген Сток, руководитель ОЭСР Хосе Анхель Гурриа, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, госсекретарь США Майк Помпео, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Украины Владимир Зеленский.

Российскую делегацию на конференции возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Участие в мероприятии подтвердили: министры обороны США, ФРГ, Турции и Канады, президент Афганистана Ашраф Гани, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, президент Азербайджана Ильхам Алиев, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава Facebook Марк Цукерберг.

Германию будут представлять президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и спикер бундестага Вольфганг Шойбле.

В этом году в Мюнхен приедет и гендиректор Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус: как ожидается, вспышка коронавируса в Китае станет одной из главных тем обсуждения на форуме.

Как сообщил ранее глава конференции Вольфганг Ишингер, встречи в "нормандском формате" по украинскому урегулированию в Мюнхене, о возможности проведения которой ранее шла речь, не планируется.

Другое международное мероприятие "на полях" форума уже подтверждено - это переговоры по Ливии. Они состоятся в воскресенье, это подтвердил и МИД ФРГ.

"В воскресенье, 16 февраля 2020 года по приглашению министра иностранных дел Хайко Мааса и спецуполномоченного ООН по Ливии Хасана Саламе пройдет первая очередная встреча международного комитета по Ливии. Организовать этот комитет было решено на берлинской конференции по Ливии 19 января", - сообщила ранее пресс-служба МИД.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров во всего мира. По итогу мероприятия обычно не подписывают коммюнике и не принимают других письменных решений, тем не менее, конференция служит важной площадкой для контакта представителей разных государств.

Теги: #мюнхен #германия #конференция
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