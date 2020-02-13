Бывший министр по Brexit вошел в состав британского Минфина

Бывший министр по выходу Великобритании из ЕС Стивен Баркли вошел в обновленный состав британского кабинета министров в качестве генерального секретаря казначейства, сообщают в четверг на Даунинг-стрит.

Генеральный секретарь казначейства Великобритании - третья по значимости должность в британском Минфине после министра финансов и первого лорда казначейства.

Баркли перестал быть министром по Brexit 31 января 2020 года, когда Великобритания покинула ЕС.

Глава британского правительства Борис Джонсон в четверг провел перестановки в правительстве, которые он откладывал до того момента, пока Великобритания не выйдет из ЕС.

Самой громким событием стал уход главы Минфина Великобритании Саджида Джавида. По данным СМИ, он принял такое решение в ответ на просьбу Джонсона отстранить от должности своих советников и заменить их на кандидатуры, предложенные Даунинг-стрит. Новым министром финансов Великобритании назначен главный секретарь казначейства Риши Сунак, чье место теперь занял Баркли.

При этом Джавид заверил, что по-прежнему будет поддерживать Джонсона, однако теперь - уже в качестве рядового члена британской палаты общин.

В правительство вернулась бывшая министр обороны Великобритании Пенни Мордонт, которая покинула этот пост менее чем через четыре месяца после назначения. Теперь она занимает должность генерального казначея.

На своих местах остались глава МВД Прити Пател, глава МИД Доминик Рааб, глава секретариата кабинета министров Майкл Гоув, глава Минздрава Мэтт Хэнкок и министр международной торговли Лиз Трасс. Бен Уоллес остался на посту министра обороны.

От исполнения обязанностей отстранены главный юридический советник британского премьера Джеффри Кокс, министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит, министр по делам бизнеса Эстер Макви, министр по жилищному строительству Андреа Лидсом и министр по вопросам окружающей среды Тереза Вильерс.