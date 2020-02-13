Политика

16:29 13.02.2020

Кабмин уволил двух замминистров развития общин, один из них согласован на должность главы Сумской ОГА - Шмыгаль

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Кабмин уволил двух замминистров развития общин, один из них согласован на должность главы Сумской ОГА - Шмыгаль

Кабинет министров уволил двух заместителей министра развития громад и территорий Украины, один из них согласован на должность главы Сумской областной государственной администрации.

"Вчера на Кабинете министров принято решение об увольнении двух заместителей. Первый заместитель Дмитрий Живицкий согласован как кандидат на должность Сумской областной государственной администрации. Юлиан Чаплинский уволен в связи со сменой министра", - сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

По его словам, новая команда заместителей на данный момент согласовывается с премьер-министром.

"Это профессиональные люди с соответствующим опытом, которые точно не завязаны на каких-то коррупционных схемах", - подчеркнул Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что у него есть видение формирования команды, с которой удастся достичь хороших результатов.

В свою очередь вице-премьер отметил, что не намерен менять государственного секретаря министерства, и им останется Олег Войтович. "Я знаю его как очень профессионального и критически порядного человека, поэтому думаю, что нам с ним в команде будет работаться довольно продуктивно и комфортно", - сказал он.


Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #шмыгаль #кадры #кабмин
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