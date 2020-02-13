Кучма обсудил ход Минского процесса с Хёрбстом

Второй президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма обсудил с директором Евразийского центра Атлантического совета США, экс-послом США в Украине Джоном Хёрбстом течение Минского процесса.

Встреча состоялась в четверг 13 февраля, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

"В разговоре речь шла о широком спектре двусторонних украинско-американских отношений, а также о ходе Минского процесса", - написала она по итогам встречи.

Кучма выразил благодарность США за системную поддержку Украины, её территориальной целостности и суверенитета.

Хёрбст отметил, что помощь Украине со стороны США продолжит поступать и в дальнейшем.