Политика

15:48 13.02.2020

Кучма обсудил ход Минского процесса с Хёрбстом

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Кучма обсудил ход Минского процесса с Хёрбстом

Второй президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма обсудил с директором Евразийского центра Атлантического совета США, экс-послом США в Украине Джоном Хёрбстом течение Минского процесса.

Встреча состоялась в четверг 13 февраля, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

"В разговоре речь шла о широком спектре двусторонних украинско-американских отношений, а также о ходе Минского процесса", - написала она по итогам встречи.

Кучма выразил благодарность США за системную поддержку Украины, её территориальной целостности и суверенитета.

Хёрбст отметил, что помощь Украине со стороны США продолжит поступать и в дальнейшем.

Теги: #минский_формат #хербст #кучма
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