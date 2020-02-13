В МИД Украины считают манипуляцией запрошенное Россией заседание Совбеза ООН для обсуждения Минских соглашений
Запрошенное Россией заседание Совета безопасности ООН накануне специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного ситуации на временно оккупированных территориях Украины, является трюком, цель которого – распылить внимание мирового сообщества и сместить акценты.
Об этом сообщается в комментарии Министерства иностранных дел Украины, обнародованном пресс-службой ведомства.
"Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей. Но украинская дипломатия готова к такому сценарию", - подчеркивается в комментарии.
В министерстве сообщают, что представители Украины примут участие в обоих мероприятиях и отчитаются об усилиях президента и правительства по восстановлению мира на Донбассе, в том числе о выполнении договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в декабре 2019 года – прекращении обстрелов, взаимного освобождения удерживаемых лиц, обеспечении допуска Красного Креста на оккупированные территории, определении участков разведения войск и т.д.
В МИД напомнили, что 20 февраля Генассамблея ООН проведет дискуссию с участием министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, приуроченную к годовщине оккупации Российской Федерацией части территории Украины. Дискуссия коснется широкого круга вопросов российской агрессии, в частности в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях.