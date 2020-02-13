Политика

11:03 13.02.2020

Депутаты из "Слуги народа" поедут учиться в США в свободное от работы время –Корниенко

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Депутаты из "Слуги народа" поедут учиться в США в свободное от работы время –Корниенко

Народные депутаты фракции "Слуга народа" поедут на учебу в США в свободное от работы в Верховной Раде время, сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

"Не только наши - со всего парламента. Есть такая программа, она давно существует… Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней – ближе к местному самоуправлению", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, поедут ли депутаты фракции на учебу в США.

По его словам, поскольку фракция "Слуга народа" самая крупная, то, согласно квотному принципу, в группе будет больше депутатов этой фракции.

"Но опять же, тут вопрос по графику! Мы сейчас ставим в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач, то есть все остальное – в свободное от работы время. Это опять же, если оно будет. Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет", - подчеркнул Корниенко.


Полный текст интервью Корниенко будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #сша #корниенко #слуга_народа #обучение
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