Политика

10:06 13.02.2020

Зеленский ввел Ермака в состав СНБО вместо Богдана

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Зеленский ввел Ермака в состав СНБО вместо Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Соответствующий документ под номером №52/2020 был обнародован на сайте президента.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича - руководителя Офиса президента Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Богдана", - указывается в тексте.

Указ вступает в силу со дня обнародования.

Как сообщалось, 11 февраля Зеленский уволил с должности руководителя Офиса президента Богдана и назначил на этот пост Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента.

Теги: #зеленский #ермак #богдан #снбоу
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