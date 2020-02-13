Следующие первые выборы в ОТГ пройдут одновременно с очередными – ЦИК

Центральная избирательная комиссия внесла изменения в свое постановление за 2018 год о порядке назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад, согласно которым в год проведения очередных местных выборов первые местные выборы назначаются на дату очередных местных выборов.

Как сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата Комиссии, соответствующая позиция была поддержана всеми членами Комиссии.

В ЦИК отмечают, что, согласно ст.141 Конституции Украины, очередные местные выборы проводятся на всей территории страны, а значит, что срок полномочий всех депутатов, избранных на внеочередных выборах, заканчивается с открытием первой сессии совета. То есть, в случае назначения первых внеочередных выборов на последнее воскресенье апреля, срок полномочий избранных на них депутатов длился бы лишь несколько месяцев, при том, что для организации и проведения таких первых местных выборов необходимо около 35,3 млн грн.

Кроме того, по данным Комиссии, значительное количество назначенных недавно внеочередных выборов не состоялись потому, что не оказалось ни одного желающего зарегистрироваться кандидатом, что свидетельствует о крайне низкой активности и заинтересованности к участию в таких выборах накануне очередных местных выборов.

Кроме того, согласно Бюджетному кодексу и закону "О добровольном объединении территориальных громад" переход ОТГ на прямые отношения с госбюджетом для получения дополнительного ресурса происходит только с началом нового бюджетного периода, и даже в случае проведения внеочередных первых выборов ОТГ не смогут существенно улучшить свою финансовую состоятельность.